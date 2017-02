Een atypische Russische miljardair wordt de nieuwe eigenaar van Cercle Brugge

15 maart 2015, het Jan Breydelstadion in Brugge. Cercle Brugge, het kleine broertje van de twee Brugse voetbalclubs, staat 2-0 voor in de laatste wedstrijd van het seizoen. Er zijn maar enkele minuten meer te spelen. Cercle lijkt te doen wat het de twee voorgaande seizoenen ook deed: op het nippertje de degradatie ontlopen. Maar dan slaat het noodlot toe. Tegenstander Mechelen scoort uit buitenspel, de grensrechter vlagt niet. Cercle van slag, en Mechelen maakt in de volgende minuten nog twee doelpunten. Na twaalf jaar eerste klasse degradeert de Brugse ploeg.

