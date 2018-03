Duitse minister van Financiën Olaf Scholz (SPD) blijft trouw aan de 'Schwarze Null'

Er zat enige symboliek in. Naast het borstbeeld van de legendarische sociaaldemocratische kanselier Willy Brandt kondigde de tijdelijke SPD-voorzitter Olaf Scholz aan dat zijn partij met 66,02 procent van de stemmen besloten heeft toe te treden tot de vierde regering onder leiding van bondskanselier Angela Merkel (CDU). Een nieuwe Grosse Koalition (GroKo) is dus een feit, maar bij de sociaaldemocraten is het enthousiasme gering. In de peilingen zakt de SPD richting 15,5 procent, het laagste niveau ooit.

...