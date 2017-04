Driekwart van 55-plussers in Zweden nog aan de slag, in Belgie niet eens de helft

De werkgelegenheid in de Europese Unie neemt gestaag toe. In 2016 had 71,1 procent van de 20- tot 64-jarigen in de EU een betaalde baan. Dat is bijna 1 procentpunt meer dan het recordpeil uit 2008. In 2015 was 70,1 procent van de beroepsbevolking actief op de arbeidsmarkt.

De EU-landen streven ernaar om in 2020 minstens drie kwart van de 20- tot 64-jarigen aan een baan te helpen. Vorig jaar werd dat peil in acht lidstaten bereikt. Zweden spant daarbij de kroon, met een werkgelegenheidspercentage van ruim 81 procent. Nederland klopt met 77 procent af op plaats vijf, na Duitsland (78,7 procent), Groot-Brittannië (77,6 procent) en Denemarken (77,4 procent).

Voor België staat een werkgelegenheidspercentage van 67,7 procent in de tabellen, waarmee we onder het Europese gemiddelde liggen. Enkel Roemenië (66,3 procent), Spanje (63,9 procent), Italië (61,6 procent), Kroatië (61,4 procent) en Griekenland doen het slechter, met de Grieken afgetekend op de laatste plaats (56,2 procent).

55-plussers

Ook voor wat de moeilijkste leeftijdscategorie betreft - de 55-plussers - legt Zweden het beste percentage voor. In Zweden was vorig jaar 75,5 procent van de 55-plussers nog aan het werk, tegenover 74,5 procent een jaar eerder.

In de volledige Europese Unie ligt het percentage actieve 55-plussers op 55 procent. Na Zweden (75,5 procent) noteren Duitsland (68,6 procent), Denemarken (67,8 procent), Estland (65,2 procent), Litouwen (64,6 procent), Nederland (63,5 procent) en het Verenigd Koninkrijk (63,4 procent) de beste scores.

Het laagste percentage 55-plussers met een betaalde baan vind je in Griekenland (36,3 procent), Kroatië (38,1 procent), Slovenië (38,5 procent), Luxemburg (39,6 procent), Roemenië (42,8 procent) en Malta (44 procent). België doet het iets - maar niet veel beter - met 45,4 procent, al is dat een hoger percentage dan in 2015 (44 procent).

In de rangschikking prijkt ons land pas op de 22 plaats voor wat het aantal 55-plussers met een betaalde baan betreft.

In vergelijking met een jaar eerder nam de werekgelegenheid voor 55-plussers toe in alle EU-lidstaten, behalve in Kroatië.