Dirk Brossé en Jef Neve: 'In ons vak bestaan geen concurrenten'

Dirk Brossé (57) en Jef Neve (40) hebben veel gemeen, en de verschillen tussen hen laten zich gemakkelijk aanstippen. Brossé oefende zijn trompetspel in zijn jeugd in het mortuarium van zijn ouders, Neve gaf gratis concerten in de huiskamer. Luisteraars die er vroegtijdig onderuit probeerden te muizen, moesten wel 'uitkom' betalen. "Tot mijn verdediging: ik was toen een jaar of acht", vult Neve snel aan. Zijn eerste werkjes ondertekende hij met 'Jef Amadeus Mozart'. En dan is er ook dat andere verschil, merkt Brossé fijntjes op. "Ik ben een beetje ouder. Ik weet het, het is er niet aan te zien."

...