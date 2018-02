David H. Murdock (Dole Food Company): de CEO die 125 jaar wordt

David H. Murdock is het levende bewijs dat fruit en groente eten gezond is. De eigenaar van de fruit- en groentemultinational Dole Food Company - de oudste CEO van de Verenigde Staten - was nog nooit ziek. Hij had zelfs nooit hoofd- of rugpijn. Alleen begin 2011, op zijn 87ste, had hij anderhalve dag last van keelpijn.

...