CFO of The Year Luc Popelier (KBC): 'Ik kan echt genieten van een zware discussie'

Als CFO was Luc Popelier een cruciale figuur in de ommekeer bij KBC. De 52-jarige Antwerpenaar leidde de financiële opkuis van het verleden en herwon, via transparante financiële communicatie, het vertrouwen van klanten en investeerders. "We hebben nooit de zwakke punten of de moeilijkheid van bepaalde dossiers verborgen gehouden."