'Burn-out bij personeel Belfius neemt wellicht toe bij beursnotering'

Coeckelbergh, de CEO bij de coöperatieve bank NewB, heeft veel ervaring in de financiële sector bij onder meer Bacob, Crédit Agricole, DVV en Crelan. "De stress in de financiële sector is in de voorbije vijftien jaar enorm toegenomen. De banksector is in België dan ook de meest risicovolle sector om een burn-out te krijgen. Een van de redenen is dat veel meer banken beursgenoteerd zijn. Ik heb het zelf meegemaakt, zo'n beursnotering. Van de ene maand op de andere verhoogde stress voor de meeste medewerkers met 15 of 25 procent."

Belfius, in een vorig leven de beursgenoteerde bankengroep Dexia, is vandaag in overheidshanden, maar het scenario om een deel van de bank naar de beurs te brengen, ligt op tafel. Als dit doorgaat, voorspelt Coeckelbergh problemen voor de medewerkers. "Het is bijna een garantie dat er meer stress en burn-outs bij de werknemers zullen ontstaan. Want aandeelhouders op de beurs vragen een hoger rendement dan de overheid of een coöperatieve vennootschap. Nog een stressfactor in de banksector is de toegenomen reglementering na de financiële crisis."

Dirk Coeckelbergh schreef '101 antwoorden op stress en burn-out' samen met dokter Luc Swinnen, die bedrijven adviseert in de preventie van burn-out en stress. Ook hij is te gast in de studio. Swinnen zegt dat werkdruk zeker niet de enige oorzaak is, en dat zowel de werkgever als de werknemer hun verantwoordelijkheid dragen in het vermijden van burn-out. Zo is het zeer zinvol om te starten met zelfsturende teams en eveneens is het een aanrader om goed zorg te dragen voor je brein.