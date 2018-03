Birgit Conix (Telenet): 'Beloftes ingelost'

Zeer tevreden is Conix over de realisatie van de ambitieuze belofte van begin 2016, na de overname van de nationale mobiele operator BASE. Toen poneerde CEO John Porter dat de bedrijfskasstroom tussen 2015 en 2018 elk jaar met 'gemiddeld 5 tot 7 procent' zou groeien ondanks de afvlakkende omzet. In februari mocht ze aankondigen dat het gemiddeld 6 tot 7 procent zou zijn.

Daarachter zitten jaren hard werk. Toen ze in oktober 2013 van Heineken kwam, begon de hoge omzetgroei bij Telenet net te stokken. Het plan dat de ploeg van Conix in vijftig dagen uittekende, moest de operator wapenen voor de omslag. "De processen moesten strikter. Tegelijk mochten we de cultuur van innovatie niet fnuiken", zegt Conix, die sterk gelooft in zelfsturende teams, met veel verantwoordelijkheid.

In vier jaar deed Telenet vier overnames: BASE, De Vijver Media, de Brussels-Luxemburgse kabeloperator SFR en de telecomintegrator Nextel. Tegelijk verwerkte het de opgelegde toegang van Orange tot zijn kabelnetwerk en bleef het investeren en innoveren.

"We hebben de koffieautomaat niet afgeschaft, maar we hebben onze uitgaven strak beheerd. Zo hebben we veel op marketing bespaard door heel precies de kanalen te optimaliseren."

De enorme hoeveelheid vrije kasstroom die Telenet genereert - 382 miljoen vorig jaar - beperkt het risico van de brutoschuldenberg van 4,8 miljard euro. Herfinanciering houdt bij Telenet een heel team aan de slag. "Onze gemiddelde rentevoet is in vier jaar van 7,2 naar 3,9 procent gezakt. De gemiddelde looptijd is nu 9,2 jaar", zegt Conix.

Tot teleurstelling van veel beleggers betaalt Telenet weer geen dividend. Dat is al van 2013 geleden, al kocht het bedrijf wel eigen aandelen in. "Overnames die waarde toevoegen blijven onze eerste cashbesteding", zegt Conix, zonder de namen van Waalse of Brusselse kabelnetwerken te laten vallen. "Daarna pas komen aandeleninkopen en dividenden, afhankelijk van het niveau van onze schuldratio".