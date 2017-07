Belg wordt CEO van Akzo Nobel

Topman Ton Büchner van AkzoNobel legt per direct zijn functie neer wegens gezondheidsredenen, meldt AkzoNobel.woensdag. Over welke gezondheidsproblmen het precies gaat, wil president-commissaris Antony Burgmans niet uitweiden.

De 52-jarige Büchner wordt opgevolgd door de Belg Thierry Vanlancker, die tot voor kort verantwoordelijk was voor de divisie Specialty Chemicals binnen AkzoNobel.

Büchner was sinds 2012 werkzaam bij het chemieconcern. Hij lag er aan het begin van zijn carrière ook al enkele maanden uit wegens een burn-out. Of dat nu ook een rol speelt is niet duidelijk, maar Büchner zal deze keer niet terugkeren, luidt het.

De gezondheidsproblemen waren tot enkele dagen geleden niet bekend bij Burgmans, en Büchner legde zijn functie pas dinsdag neer. Dat al direct een vervanger klaarstond, is volgens Burgmans logisch in een bedrijf dat rekening houdt met onverwachte ontwikkelingen. De president-commissaris prijst Büchner. "De winstgevendheid van AkzoNobel is door het uitstekende leiderschap van Büchner tot recordhoogtes gebracht".

Het Nederlandse chemieconcern was onlangs nog het doelwit van overnamepogingen door de Amerikaanse sectorgenoot PPG. Die trok zich uiteindelijk terug, maar de Amerikaanse interesse leidde wel tot rumoer onder aandeelhouders van het bedrijf. Die sleept zich nog altijd voort, tot in de rechtbank. Grootaandeelhouder Elliott Advisors wilde woensdag nog niet reageren op het onverwachte vertrek van Büchner.

Büchner besloot onder druk van PPG het concern op te splitsen in een verf- en een chemiebedrijf om de winstgevendheid te vergroten. Dat proces gaat ongewijzigd en in hetzelfde tempo verder, zo laat Vanlancker weten. Volgens Burgmans staat het vertrek volledig los van de strategie van het bedrijf, ongeacht hoe dit op aandeelhouders overkomt. "Het is een persoonlijke beslissing." Zelf spreekt Büchner in een verklaring van een moeilijk besluit. "Maar mijn focus moet nu op mijn gezondheid gericht zijn."

Vanlancker is sinds vorig jaar werkzaam bij AkzoNobel. Daarvoor werkte hij jarenlang voor het chemieconcern Dupont. Wie hem gaat opvolgen als hoofd van de chemietak is nog niet bekend.