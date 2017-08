Barbara De Saedeleer wordt 'de perfecte luitenant' bij Ghelamco

Bijna dertien jaar werkte Barbara De Saedeleer als CFO van Omega Pharma zij aan zij met Marc Coucke. Ze heeft zich al die tijd grotendeels in stilzwijgen gehuld. "Ze is absoluut discreet en mediaschuw", zegt Sam Sabbe, de man die haar binnenloodste bij Omega Pharma. "Ik kom inderdaad niet graag in de pers", bevestigt De Saedeleer, in haar eerste, korte interview in tien jaar. "Ze was de perfecte luitenant voor iemand als Marc", aldus Sabbe, die De Saedeleer in 1994 leerde kennen bij Paribas Bank België (nu Dexia). Nadien werkten ze samen in Gent, waar De Saedeleer senior accountmanager was en Sabbe zeteldirecteur.

