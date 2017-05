Auto-ondernemer Andy Verbauwhede doet eerste stappen in de modewereld

Andy Verbauwhede heeft er een druk weekend opzitten. De West-Vlaming zag in zijn thuisbasis Monaco de Ferrari van Sebastian Vettel als eerste over de streep rijden in de 75ste Grand Prix van de stadstaat. De gepassioneerde autoliefhebber is bestuurslid van de organisator, Automobile Club de Monaco. Zijn limousinebedrijf vervoerde de hoge gasten tussen de luchthaven in Nice en het bochtige stratencircuit van het prinsdom.

