'Angela Merkel wordt opnieuw bondskanselier van Duitsland'

Jaren voor Angela Merkel in 2005 de Duitse bondskanselier werd, vertelde ze een fotograaf dat ze de politiek op tijd zou verlaten, om geen "halfdood wrak" in functie te worden. Ze had daarbij twee kanseliers van haar partij, de Christendemocratische Unie (CDU), voor ogen. Konrad Adenauer klampte zich veertien jaar lang aan de macht vast voor hij zich in 1963 terugtrok en Helmut Kohl hield het zestien jaar uit voor hij in 1998 met pensioen ging. Maar Merkel zal hen evenaren of zelfs voorbijstreven, want ze heeft besloten opnieuw aan te treden in de federale verkiezingen in de herfst van 2017.

...