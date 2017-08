Anbang-topman Wu Xiaohui is van zijn troon gevallen

Waar is Wu? Sinds 9 juni lijkt de topman van de Chinese verzekeraar Anbang van de aardbol verdwenen. Volgens de meeste bronnen is hij opgepakt voor verhoor en zit hij in de cel. Hem zouden dubieuze financieringstechnieken worden aangewreven. De onderneming houdt het erop dat Wu zijn rol als voorzitter tijdelijk niet kan waarnemen 'om persoonlijke redenen'.

