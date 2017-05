Amerikaans minister van Financiën Steve Mnuchin is met zijn historisch belastingplan de tovenaar van Trump

Steven Mnuchin heeft best al wat voor mekaar gekregen in zijn leven. In 2015 bijvoorbeeld incasseerden hij en enkele kompanen een slordige 3,4 miljard dollar dankzij de opkuis en doorverkoop van een failliete Californische hypotheekbank. Het was een vingeroefening voor de klus die Mnuchin vandaag te wachten staat, in de rol van Amerikaans minister van Financiën. Hij moet het geld zien te vinden voor een belastingverlaging die de Amerikaanse overheid naar schatting 5500 miljard dollar zal kosten in de komende tien jaar.

...