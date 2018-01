Alexandre Bompard (CEO Carrefour): de Macron van het Franse zakenleven

Toen Alexandre Bompard in juni 2017 aan het hoofd van Carrefour kwam, was het duidelijk dat hij snel moest ingrijpen. De Franse retailer, die een omzet van 88 miljard euro heeft en winkels in meer dan 30 landen, wordt bijna overal overklast door de concurrentie - zowel door traditionele supermarkten als door online-uitdagers zoals Amazon.

...