Meer dan 80 procent handelaars wil afronding naar 0 of 5 cent verplichten

Negenentwintig procent van de kleinhandelaars rondt het kassaticket of de prijzen in de rekken af naar 0 of 5 eurocent. Dat blijkt uit een onderzoek van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ), waaraan 657 handelaars uit verschillende sectoren deelnamen. Meer dan 83 procent van de handelaars wil de afronding naar 0 of 5 eurocent zelf verplichten.