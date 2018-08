'Te smalle fietspaden? Fantastisch!'

De fietswinkelketen Fiets! kende een bewogen bestaan sinds de oprichting in 2010. Toenmalig CEO en medeoprichter Hendrik Winkelmans bouwde Fiets! uit tot een keten van elf winkels. In 2015 werd Fiets! de marktleider van de Benelux dankzij de overname van zijn Nederlandse sectorgenoot Hans Struijk. Dat was mogelijk door de instap van de familiale investeringsmaatschappij Vermec van Michel Verhaeren. Na Winkelmans volgden nog twee CEO's, Wim Heyvaert en ex-AB InBev-topper Alain Beyens. Die laatste koesterde ook plannen om Fiets! eerst in Wallonië en daarna ook in Frankrijk en Duitsland te lanceren. Maar die steile ambities werden al snel gefnuikt. Het Nederlandse avontuur mislukte en ook voor de Belgische winkelketen was de groei te snel voorbij. Een kapitaalverhoging van 2,5 miljoen euro moest de groep boven water houden. Toen Beyens eind mei vertrok, nam Verhaeren noodgedwongen de touwtjes in handen. Het faillissement van Hans Struijk was evenwel onvermijdelijk en Fiets! vroeg en kreeg twee weken geleden voor drie maanden bescherming tegen schuldeisers.

...