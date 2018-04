Ontwikkelaar ION zoekt 100 miljoen euro voor nieuw vastgoedfonds

De Waregemse ontwikkelaar ION zoekt 100 miljoen euro om in september een nieuw vastgoedfonds te lanceren. De minimuminleg is 1 miljoen euro. ION mikt op een rendement van 15 tot 20 procent op eigen middelen. "We leggen de lat zo hoog, omdat je met een lager rendement snel in de problemen komt als een project wat minder loopt", zegt Davy Demuynck, managing partner van ION, dat een minderheidsparticipatie heeft in het fonds.

