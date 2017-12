De luchthaven van Luik gaat vier nieuwe posities inrichten voor vrachtvliegtuigen, een kost van 30 miljoen euro, en een nieuwe hal van 20.000 vierkante meter, een kost van 20 miljoen euro.

In 2017 behandelde de luchthaven 700.000 ton vracht, een record. "Die trend zal zich doorzetten in 2018", zegt ceo Luc Partoune. 'We moeten de verdere groei anticiperen en het investeringsplan dat we hadden voorzien versneld doorvoeren.' De luchthaven geeft de prioriteit aan vrachtvervoer.