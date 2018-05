Jo Libeer (CEO Biennale Interieur): 'Het leven in een maatschappij vraagt engagement'

"Mei '68 heeft mijn leven veranderd. Ik was 13 jaar en zat op het college in Wevelgem, toen de laatstejaars van het Sint-Amandscollege in Kortrijk de speelplaats kwamen bezetten. Er was die mengeling van opwinding en angst. Je zag niet direct wat de bedoeling was, maar er ging een drang naar vrijheid van uit. In 1965 liepen we met de chiro nog achter vendels naar de kerk. Drie jaar later hadden we leiders met lang haar en vredestekens, en kreeg je verhalen over het belang van verbeelding en gelijke kansen.

...