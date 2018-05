Jan Toye (ex-topman Palm): 'Er is een nieuw mei '68 nodig'

"Mijn groottante had gewaarschuwd dat een Toye die zou betogen, zou worden onterfd. Dus toen ik op een keer werd opgepakt, dacht ik: daar gaat mijn erfenis ( lacht). Maar Leuven '68 was fascinerend: vanuit mijn kot aan de Oude Markt zag ik als twintigjarige de revolutie passeren. Je voelde de betrokkenheid. Mei '68 is voor mij een voorloper van wat Jeremy Rifkin ' The Empathic Civilisation' noemt: de belofte van eeuwige vrede, gelijkwaardigheid van alle mensen, make love not war, optimisme en goesting' in het leven.

...