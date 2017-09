Is het vroegere klimaat nog een betrouwbare gids voor de toekomst?

De gemiddelde temperatuur op aarde is tussen de 0,6 en 0,7 graden Celsius hoger dan in 1979. Warmere lucht houdt meer waterdamp vast. De Clausius-Clapeyronvergelijking stelt dat voor elke graad Celsius dat de atmosfeer opwarmt, ze 7 procent meer vocht vasthoudt. In 1989 stelden twee Japanse onderzoekers een computermodel op voor dat fenomeen. Ze concludeerden dat de nattere lucht zou leiden tot meer zware regenval en niet tot een onophoudelijke motregen. Het is dus geen verrassing dat verzekeraars een stijging zien in het aantal watergerelateerde rampen.

