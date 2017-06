Zoveel kost een parkeerplek aan de kust

Brusselse vereniging bouwt woonBox voor mensen met lage inkomens De vereniging Samenlevingsopbouw Brussel gaat woonBoxen bouwen voor mensen met lage inkomens. De box moet de leegstand in Brussel tegengaan en is ook een antwoord op het gebrek aan betaalbare woningen in het gewest.

Infosessie 'Renoveren is Informeren' wijst toekomstige verbouwers de weg In juni organiseren Ik ga Bouwen & Renoveren en Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) de gratis infosessie 'Renoveren is informeren'. Wie verbouwplannen koestert verneemt er op één avond alles voor een geslaagde verbouwing, van de aankoop tot de oplevering van een woning.

Vastgoedspelers hebben grote plannen met de 'hellhole' Verschillende grote vastgoedspelers hebben de komst van de Amerikaanse president Donald Trump aangegrepen om hun plannen met Molenbeek aan te kondigen. Samen investeren ze in de bouw van meer dan 450 woningen en appartementen, nieuwe scholen, verschillende crèches, kantoren en winkels in de Brusselse gemeente. Hun motto? "Molenbeek is not a hellhole, but a heaven for investors."