Zeedijk en zeezicht maken appartement kwart duurder

Volgens de ERA-KU Leuven Vastgoedindex zijn de prijzen van woningen in Vlaanderen met 2,45 procent gestegen in 2016. In het laatste kwartaal van 2016 was er zelfs een stijging van 3,08 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2015. "De prijsstijgingen voor het jaar 2016 liggen in lijn met de inflatie en de verdere daling van de hypothecaire rentevoet ten opzichte van 2015", stelt Sven Damen, doctoraalstudent aan de KU Leuven.

De ERA-KU Leuven Vastgoedindex is gebaseerd op een zogenoemd hedonisch prijsmodel. Anders dan de gewone prijsstatistieken houdt de ERA-KU Leuven Vastgoedindex rekening met de karakteristieken van de verkochte woningen, zoals de grootte, de afwerking en de ligging.

Voor appartementen in Vlaanderen toont de vastgoedindex een bescheiden stijging met 0,45 procent. Opmerkelijk is dat wanneer nieuwbouwappartementen mee in rekening genomen worden, er sprake is van een lichte prijsdaling (-0,4%) voor 2016. Dat wijst op een lichte voorkeur in de markt voor bestaande appartementen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest klommen de prijzen van appartementen het afgelopen jaar met ongeveer 2 procent. Meer nog dan in Vlaanderen blijkt de locatie een bepalende factor voor de verkoopprijs. Zo is een appartement aan de Louisalaan dubbel zo duur als een gelijkaardig appartement in Sint-Jans-Molenbeek. Voorts tonen de resultaten aan dat de nabijheid tot een park en metrostation een positieve invloed heeft op de prijs van een appartement.

De prijs van zeezicht

De onderzoekers van de KU Leuven berekenden voor het eerst ook het prijseffect van zeezicht voor kustappartementen. Ze vergeleken de verkoopprijzen van kustappartementen met en zonder zeezicht en vonden dat voor een appartement met zeezicht gemiddeld 17 procent meer wordt betaald. Voor een appartement met zeezicht op de zeedijk loopt het prijsverschil zelfs op tot 26 procent. Ook zicht op de duinen wordt positief gewaardeerd (+2,8%) door kopers.

De afstand tot de kustlijn is ook bepalend voor de prijs. Een appartement gelegen op 400 meter van de kustlijn is gemiddeld 17,5 procent goedkoper is dan een identiek appartement gelegen langs de kustlijn. Vooral de eerste 100 meter neemt de prijs sterk af (-7,3%). Nadien bedraagt de daling gemiddeld nog 'slechts' 3,4 procent per 100 meter.

Lichte prijscorrectie in 2017

De ERA-makelaars verkochten in Vlaanderen een huis in gemiddeld 99 dagen, dat is een week sneller dan in 2015. Maar bestaande appartementen (dus exclusief nieuwbouw) stonden met gemiddeld 141 dagen wel bijna twee weken langer te koop dan in 2015. In Brussel en Wallonië gingen appartementen dan weer wel sneller van de hand dan in 2015.

Het management van ERA is optimistisch over de Belgische woningmarkt voor de komende jaren. Iain Cook, de managing director van ERA Belgium, verwacht dat een waarschijnlijke verhoging van de hypotheekrente zich zal vertalen in een lichte prijscorrectie in de meeste segmenten van de woningmarkt. Maar hij voegt eraan toe dat een terugval uitgesloten is door een almaar toenemende vraag naar vooral kleinere woningen. "Er is een trend naar steeds minder inwoners per huishouden", stelt Cook. "Ook de instroom van nieuwe Belgen zet druk op de woningmarkt. Die druk bevindt zich hoofdzakelijk aan de onderkant van de markt, maar zorgt wel voor een doorstromingseffect naar boven toe."