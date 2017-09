Woonbonus is een kat in een zak voor kandidaat-kopers

Hoe kan de toevoeging van een enkel element een interieur zo ingrijpend veranderen? In een Brussels herenhuis bracht een nieuwe trap een frisse dynamiek in het gezinsleven. De oorspronkelijke functies veranderden niet van plaats, maar een herziening van de volumes achteraan en extra lichtinval verhogen de gezelligheidsfactor.

Architecten doen wel eens vaker hun best om een opvallend ontwerp uit de pen te toveren, huizen waarvan je direct ziet dat er iets speciaals achter de gevel zit. Omgekeerd heb je soms doodgewone gevels waar de verrassing des te groter is als je binnenkomt.

Van bij de start was het de ambitie van de bouwheer om een passiefwoning te bouwen. Dankzij een aantal bewuste keuzes in de loop van het proces is het nu zelfs ook een bijna-energieneutrale (BEN) woning. Twee vliegen in één klap.