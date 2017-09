Woningprijzen schieten de hoogte in

De Algemene Directie Statistiek heeft de voorlopige vastgoedcijfers voor het eerste semester van 2017 vrijgegeven. De prijs voor een gewoon woonhuis in België bedroeg in de eerste jaarhelft gemiddeld 220.920 euro. De gemiddelde prijs voor een villa was 362.829 euro en die voor een appartement 225.171 euro.

In lijn met de prijsstatistieken die de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat eerder publiceerde, is de prijstendens op alle vlakken stijgend. In de cijfers van de Algemene Directie Statistiek is de opwaartse trend echter nog meer uitgesproken. Gewone woonhuizen werden 6,3 procent duurder (tegenover 4,3% het jaar voordien). Op de appartementenmarkt bedroeg de prijsklim 1,7 procent (tegenover 1,2% het jaar voordien. De stevige hausse van de villaprijzen ( 5,3% duurder, tegenover 2,6% het jaar voordien) verrast. Veel waarnemers oordelen dat dat segment onder druk staat als gevolg van de vergrijzing.

Bescheidenere prijsstijgingen in Vlaanderen

In Vlaanderen liggen de prijzen hoger dan de nationale cijfers, maar de prijsstijgingen zijn er beperkter. Een gewoon woonhuis in het Vlaams Gewest kostte in het eerste semester van 2017 gemiddeld 233.382 euro. De gemiddelde villaprijs in Vlaanderen bedroeg 381.590 euro en voor een appartement was dat 229.442 euro. De grootste prijstoename is voor rekening van de gewone woonhuizen (+4,2 %) en de villa's (+3,8 %). De prijs van appartementen neemt lichtjes toe (0,6 %) na de prijsdaling van vorig jaar.

Ronse blijft de goedkoopste gemeente in Vlaanderen. Voor een gewoon woonhuis werd er gemiddeld 140.608 euro betaald. Het duurst was de gemeente Kraainem, met een gemiddelde woningprijs van 422.911 euro.