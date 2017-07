Winkelvastgoed moet zichzelf heruitvinden

Coolblue lanceert een Franstalige webshop voor Wallonië en Brussel, Blokker incasseert een recordverlies en sluit in ons land 69 van de 190 winkels, Fietswinkel.nl opent zijn eerste fysieke winkels in zes Belgische steden, Habitat stopt in België, het aandeel van Ahold Delhaize incasseert een forse tik na de overname van de supermarktgroep Whole Foods door Amazon... Het is een kleine greep uit de landelijke retailactualiteit. Gevestigde waarden krijgen klappen en nieuwe namen veroveren het speelveld. In veel gevallen is e-commerce de boosdoener dan wel de gamechanger.

...