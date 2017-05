'We kunnen de betonstop nu al afkondigen'

De Vlaamse Bouwmeester, Leo Van Broeck, komt uit de Antwerpse Seefhoek, maar woont tegenwoordig in Brussel. Hij staat volledig achter de betonstop van de Vlaamse regering. Die blokkeert vanaf 2040 de verdere inname van open ruimte. Van de 72.000 hectare ruimte woonuitbreidingsgebied mag slechts 24.600 hectare worden ingenomen. "De woningmarkt staat aan de vooravond van de ontwrichting", voorspelt Van Broeck. Zijn architectenbureau weigert woningen te ontwerpen in buitengebieden. "Ons bodemgebruik is zo gefragmenteerd dat het huidige verkavelingsmodel niet meer werkt", betoogt hij.

