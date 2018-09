Waar staan de duurste en goedkoopste appartementen?

De mediaanprijs voor appartementen in Knokke-Heist klom de voorbije maanden van 370.000 naar 380.000 euro. De mondaine badplaats blijft zo de duurste Belgische gemeente voor appartementen.

Schilde, een gemeente in de groene rand rond Antwerpen, komt wel stevig opzetten. Op zes maanden tijd klom de mediaanprijs er 32 procent hoger tot 368.800 euro. Sint-Pieters-Woluwe vervolledigt de top drie met een mediaanprijs van 320.000 euro. Een opvallende nieuwkomer in de top tien van duurste gemeenten is Machelen (275.000 euro).

Manage, een buurgemeente van La Louvière in de provincie Henegouwen is de goedkoopste appartementengemeente. De mediaanprijs bedraagt er 127.500 euro. Opvallend in dit lijstje dat doorgaans volledig wordt ingenomen door Waalse gemeenten is de vierde plaats van Tongeren. De mediaanprijs tuimelde er de voorbije zes maanden 18 procent lager tot 131.500 euro.

Gemeenten met de duurste appartementen

1. Knokke-Heist 380.000 euro

2. Schilde 368.800 euro

3. Sint-Pieters-Woluwe 320.000 euro

4. Herent 298.000 euro

5. Zoersel 286.250 euro

6. Waterloo 285.000 euro

7. Rixensart 285.000 euro

8. Elsene 283.000 euro

9. Sint-Lambrechts-Woluwe 281.500 euro

10. Machelen 275.000 euro

Gemeenten met de goedkoopste appartementen

1. Manage 127.500 euro

2. Doornik 130.000 euro

3. Thuin 130.000 euro

4. Tongeren 131.500 euro

5. Bergen 135.000 euro

6. Luik 135.000 euro

7. Seraing 135.000 euro

8. Hoei 140.000 euro

9. Ans 140.000 euro

10. Fléron 145.000 euro