Vossemeren lanceert Menens kantoor- en hotelproject op Mipim in Cannes

"We hebben lang moeten onderhandelen met heel wat administratieve overheden, want een hotel was niet ingeschreven in de lokale planning", zegt Danny Dom, de eigenaar van Vossemeren Development.

"Nochtans is de lokale politiek het project wel genegen, zoals de aanwezigheid van het bestuur hier in Cannes getuigde."

Vossemeren werd opgericht in 2000. De focus lag bij de ontwikkeling van residentiële projecten in Antwerpen, maar nu is het ook actief in Luxemburgs en Bulgaars vastgoed. "Die internationale insteek verklaart onze aanwezigheid in Cannes", aldus Dom.

"Voor het project in Menen trekken we vooral de aandacht van dienstenbedrijven uit Frankrijk, die in Menen een Europese hub willen uitbouwen. Er is ook interesse van andere investeerders voor dit project."

De kostprijs van het complex wordt geschat op 25 tot 30 miljoen euro. Hoewel het contract met een aannemer nog moet worden getekend en de vergunning nog niet definitief verworven is, hoopt architect Rik Behaegel (DB Architecten) de bouw in september 2018 te starten. "De eerste fase zal klaar zijn in anderhalf jaar", voorspelt hij.

Vossemeren voert momenteel onderhandelingen met de potentiële hoteluitbaters. "We vullen met dit project een hiaat in voor de vraag naar gerieflijke hotelkamers in deze regio", stelt Dom. "Er is dus veel belangstelling van de hotelketens."