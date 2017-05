'Vlamingen willen allemaal hetzelfde stulpje aan zee kopen'

De vastgoedmarkt aan onze kust doet het de jongste tijd bijzonder goed. Het aantal verkopen steeg er in één jaar tijd met liefst een vijfde. Maar wat pas écht opvalt? De Vlaming is bijzonder voorspelbaar als het gaat om de aankoop van zijn stulpje aan de zee. Meer nog: soms lijkt het alsof we allemaal naar hetzelfde 'ideale' tweede verblijf aan onze kust op zoek zijn. Dit zijn de drie grootste klassiekers.

1. We dromen massaal van een 2-slaapkamerappartement met zicht op zee

Een appartement met twee slaapkamers en zicht op zee blijft de ultieme droom van de Vlaming. Dat is de klassieker der klassiekers. Op zich is daar natuurlijk niets mis mee, maar zulke appartementen zijn in de minderheid en daardoor kom je sneller uit bij een appartement in het centrum of wat verder van de dijk. Bovendien klopt het niet dat 'zicht op zee' altijd het summum is. Een appartement kan op papier aan de zeedijk liggen, maar als blijkt dat de woning vijf kilometer van het centrum ligt, kan dat tegenvallen. Het is ook al eens gebeurd dat iemand zicht op zee koopt, maar dat een nieuwbouwproject dat uitzicht jaren later inpalmt. Koop een appartement 'met zicht op zee' dus niet blindelings.

2. Allemaal naar Knokke-Heist of Middelkerke

Vlamingen op zoek naar een tweede verblijf viseren vaak één kustgemeente, uit nostalgie of uit gewoonte. Knokke-Heist en Middelkerke zijn bijvoorbeeld met respectievelijk 19.000 en 18.000 tweede verblijven veruit de populairste kustgemeenten voor de Vlaming. Toch doe je er als kandidaat-koper het beste aan om niet één kustgemeente te viseren en ook eens onbekend terrein te gaan verkennen. Ga rondkijken en durf ook andere 'minder populaire' badplaatsen te ontdekken. Wenduine en Bredene hebben bijvoorbeeld gelijkaardige of net hele andere troeven dan de mega-populaire badplaatsen. Durf dus te gaan shoppen over de verschillende kustgemeenten heen.

3. Niet meer dan 250.000 euro

Voor een tweede verblijf aan de kust zoekt de Vlaming steevast in dezelfde prijsklasse: tussen de 175.000 en de 250.000 euro. Maar de grote vraag naar appartementen met zeezicht drijft de prijzen van zulke appartementen wel op. De gemiddelde prijs daarvan is vandaag 344.519 euro, toch niet zo weinig. Tweede of derdehandse buitenverblijven hebben ook een streepje voor op nieuwbouw omdat ze goedkoper zijn. Bovendien ziet de Vlaming de belastingen op tweede verblijven nog vaak over het hoofd bij de aankoop en beseffen we dat pas achteraf. Het maximumtarief dat gemeenten mogen heffen op tweede verblijvers werd enkele jaren geleden opgetrokken van 650 euro naar 1.000 euro. En of dat nu voor een studio is, of voor een penthouse, de taks is hetzelfde. Voor wie zoiets over het hoofd ziet, is het natuurlijk vaak schrikken. We raden de Vlaming dan ook aan om zich vooraf ook over dit soort 'administratieve' zaken te informeren.