Vlaming vindt energiezuinigheid belangrijk maar renoveert te weinig

Die enquête werd zaterdagochtend voorgesteld bij de opening van de BIS-beurs, een bouwbeurs, door Vlaamse ministers Bart Tommelein en Joke Schauvliege. Tommelein leert uit de resultaten onder meer dat de Vlaming te weinig op de hoogte is van steunmaatregelen van de overheid om te renoveren. 'Daar moet verandering in komen', zegt Tommelein. Hij legt de klemtoon op 'benoveren', of beter renoveren.

Dakisolatie is de meest aanwezige isolatie: 85 pct van de woningen heeft geheel of gedeeltelijke dak- of zoldervloerisolatie. Spouwmuurisolatie staat met 47 pct op de tweede plaats. Nog niet alle woningen (1 op de 10) hebben dubbelglas. Goed zeven op de tien Vlamingen verwarmen met aardgas. Wie een eigen CV-installatie op aardgas heeft, heeft in driekwart van de gevallen een condensatieketel. Ruim een op de tien Vlamingen wil de komende vijf jaar investeren in isolatie, glas en HR-verwarmingsketels.

De meest genoemde reden om toch niet te renoveren is 'geen prioriteit'. Daarnaast spelen ook een gebrek aan financiële middelen of een te lange terugverdientermijn. Het gebrek aan kennis over de Vlaamse steunmaatregelen om te renoveren wil Tommelein nu bijspijkeren. 'Want minder energie verbruiken, vertaalt zich immers in een lagere factuur.'

Tommelein wijst erop dat de Vlaamse Energielening recent hervormd werd, om renoveren een boost te geven. Ook andere bestaande middelen zullen meer aandacht krijgen. Het Vlaams Energie Agentschap peilt om de twee jaar naar het energiebewustzijn en -gedrag bij ruim 1.000 Vlamingen.