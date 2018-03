Vlaamse bouwbedrijven kampen met tekort aan ingenieurs

Maar liefst 84 procent van de bouwbedrijven in Vlaanderen ondervindt moeilijkheden om ingenieurs aan te trekken. De bedrijven houden er ook rekening mee dat het wat dat betreft niet snel beter wordt.

Tegelijk blijkt uit cijfers van de VDAB dat de bouwsector nu al goed is voor een kwart van het aantal knelpuntvacatures voor ingenieurs.

Om het acute tekort aan ingenieurs op te vangen, rekruteert 71 procent van de bouwbedrijven ruimer dan op mensen met precies de vereiste ervaring en kennis. Ook pas afgestudeerden, oudere werknemers en werkzoekenden zijn gewild.

Bedrijven proberen overigens - door het tekort aan ingenieurs - de bestaande medewerkers aan zich te binden.

Zowat 65 procent van de bedrijven tracht het tekort te compenseren door bachelors in te schakelen voor taken die normaal door een ingenieur worden uitgevoerd. Minder dan een kwart (23 procent) rekruteert ruimer dan bouwkundige ingenieurs, en doet beroep op architecten, bio-ingenieurs of ingenieurs mechanica.

18 procent van de Vlaamse bouwbedrijven gaat ook in het buitenland op zoek naar geschikte ingenieurs. Ideaal is dat niet, want Nederlandstalige bestekken lezen en op de werf kunnen communiceren met opdrachtgevers, ontwerpers, eigen werknemers en onderaannemers vergt een goede beheersing van de Nederlandse taal.

De VCB vermeldt tot slot enkele cijfers die duidelijk aantonen hoe groot het onevenwicht is tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Alleen al voor werfleider waren er op een jaar tijd 1.682 vacatures, voor conducteur bouw 636 vacatures en voor calculator bouw 765 ontvangen vacatures.

Tegelijk telt de VDAB amper werklozen voor die beroepen: 351 voor werfleider, 90 voor conducteur en 193 voor calculator bouw, luidt het.