Vergelijk voor u beslist te investeren in een tweede verblijf aan de kust

De Vlaamse kust telt 93.958 tweede verblijven, blijkt uit een onderzoek van Trends. De eigenaars betalen overal een tweedeverblijfstaks, ongeacht het feit of ze zelf in de woning wonen, dan wel of ze die al dan niet gedeeltelijk verhuren. De totale opbrengst van die belasting is 72,4 miljoen euro, goed voor 14 procent van de inkomsten van de kustgemeenten (zonder Zeebrugge/Brugge). Soms weegt de taks zwaar. In De Panne leveren de tweede verblijven bijvoorbeeld bijna een kwart van de gemeentelijke exploitatie-inkomsten op.

...