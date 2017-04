Vastgoedprijzen blijven gelijklopen met de inflatie

In beeld: Energiezuinige cocon op vier niveaus De uitdaging was groot: bouw een energiezuinige eengezinswoning op een perceel van minder dan 5 meter breed, met een beperkt budget, in loftstijl met een minimalistische look. Spek voor de bek van architectenbureau A4.

In beeld: Open gevel, geborgen gevoel Dankzij een verbouwing moesten de aanbouwsels van dit herenhuis in Schaarbeek plaatsmaken voor een opengewerkte gevel uit glas. Die ingreep bracht niet alleen het licht terug in huis, maar herstelde ook het contact met de tuin.

In beeld: moderne villa op een sokkel Wat waren we verrast toen we in de heuvels van Verviers dit kleine afgesloten woonerf vonden met op elk perceel een uitgesproken moderne villa. Helemaal achterin, met een tuin op het zuidwesten, staat het huis dat architect Olivier Fourneau ontwierp voor Charlotte, Laurent en hun twee kinderen.