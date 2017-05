'Vastgoed is geen exportproduct'

Via een proefproject zullen alle bewoners van tien à vijftien straten in de Tiense benedenstad worden gesensibiliseerd en begeleid bij de renovatie van hun woningen.

De Oekraïense architecten Sergey Makhno en Alexander Kovpak hebben hun laatste concept voorgesteld. Het minimalistische 'rozenhuis' komt idealiter diep in de Oekraïense bergen te staan.

Op zondag 28 mei kunnen toekomstige verbouwers een kijkje nemen in tal van renovaties. De Vlaamse Renovatiedag, een initiatief van Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) en 'Ik Ga Bouwen & Renoveren', is hét moment om een namiddag lang informatie en inspiratie op te doen.

In Antwerpen-Zuid is donderdag het startsein gegeven van de werken voor een woontoren van 80 meter hoog, goed voor 141 wooneenheden. De ontwikkelaars spreken van een passieftoren, die ook verwarmd wordt via een warmtenet.