Vastgoed aan de kust: oud is out

De mediaanprijs van de appartementen aan de Vlaamse kust ging er vorig jaar 2,3 procent op vooruit, leren de cijfers van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Dat ligt in de lijn van de rest van Vlaanderen (+3 procent). De mediaanprijs aan de kust is 220.000 euro, een tiende meer dan in de rest van Vlaanderen (195.000 euro). De kust is goed voor een op de vijf woningverkopen in het land.

...