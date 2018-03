In 2012 besliste de regering-Di Rupo een hogere belasting te heffen op het wonen in een woning die eigendom is van een vennootschap. Het gaat om het 'voordeel alle aard' op een woning, een maatregel die al jaren tot fel protest leidt. Bedrijfsleiders betaalden plots een pak meer belastingen. En het deed de markt van luxevastgoed geen deugd.

Een neveneffect van die maatregel was dat dat bij bedrijfsleiders voor een daling van de koopkracht zorgde, met ook prijsdalingen in de vastgoedmarkt tot gevolg. In plaats van de woningen met de vennootschap aan te kopen, werden bedrijfsleiders bijna verplicht dat privé te doen. De middelen moesten dan eerst uit de vennootschap worden onttrokken en dat bracht nogal wat belastingen mee.

Dat zagen we ook in de praktijk, gezien we heel wat woningen - en vooral de villa's - in portefeuille hebben, waarvan de verkoop door de maatregel werd beïnvloed. Zo bieden we vandaag bijvoorbeeld een villa in Oud-Turnhout aan tegen 995.000 euro, die we tien jaar geleden nog voor 1,7 miljoen euro hebben verkocht.

De wetgeving rond het voordeel van alle aard uit 2012 is daar voor een groot stuk de oorzaak van, aangezien een groot deel van de kopers in dat segment bedrijfsleiders zijn.

Discriminatie

De regering-Di Rupo maakte wel een verschil tussen een bedrijfsleider die zijn woning als natuurlijke persoon aan een werknemer ter beschikking stelde en een bedrijfsleider die zijn woning via zijn vennootschap ter beschikking stelde. Die laatste betaalde de voorbije jaren bijna vier keer meer belastingen.

Maar intussen heeft het hof van beroep in Gent en in Antwerpen geoordeeld dat er sprake is van discriminatie. Het kan niet dat de fiscus twee systemen hanteert voor het belasten van een woning die een werkgever aan iemand ter beschikking stelt.

Delen Tweede adem voor luxevastgoed, met dank aan afschaffing Di Rupo's belastingverhoging

Om die rechtsonzekerheid van de baan te krijgen, beslist minister Van Overtveldt dat onderscheid ongedaan te maken. Met andere woorden: enkele tienduizenden Belgen die een woning ter beschikking krijgen van hun werkgever krijgen een belastingverlaging.

In de praktijk betekent dat dat bedrijfsleiders opnieuw een stuk voordeliger een woning kunnen aankopen met de vennootschap. Daarnaast rekenen we erop dat de marktsituatie zich opnieuw normaliseert, zodat ook de woningen in het duurdere prijssegment opnieuw kopers kunnen vinden tegen normale prijzen.

Voordeel van 1 miljoen euro

Uit onze eerste, bondige analyse blijkt dat het voordeel in sommige gevallen kan oplopen tot 1 miljoen euro. Zo zijn er heel wat woningen in dit segment met een prijskaartje van 1 miljoen euro of méér.

Wanneer een bedrijfsleider die nu privé wenst aan te kopen, moet hij al snel rekening houden met een belastingdruk van 50 procent vooraleer die middelen privé beschikbaar zijn. De vennootschap zal dus 2 miljoen moeten uitkeren om die woning privé aan te schaffen.

Wanneer de belastingverhoging van de regering-Di Rupo wordt afgeschaft, kan de vennootschap die zelf aankopen en zal de bedrijfsleider enkel nog het sterk verlaagde voordeel alle aard moeten dragen. Een woning van 1 miljoen euro met een geïndexeerd KI van 5699 euro zal een bedrijfsleider vandaag jaarlijks netto (na belastingen) 18.046 euro kosten.

Wanneer de woning door een natuurlijk persoon ter beschikking wordt gesteld, moet dat bedrag bijna door vieren worden gedeeld, oftewel 'amper' 4749 euro per jaar.

De kans is dus groot dat de maatregel van minister Van Overtveldt de Belgische markt van het luxevastgoed een tweede adem zal geven. En dat komt niets te laat.