'Spaces is ook een plek waar het leuk is om niet te werken'

Vastgoedspelers hebben grote plannen met de 'hellhole' Verschillende grote vastgoedspelers hebben de komst van de Amerikaanse president Donald Trump aangegrepen om hun plannen met Molenbeek aan te kondigen. Samen investeren ze in de bouw van meer dan 450 woningen en appartementen, nieuwe scholen, verschillende crèches, kantoren en winkels in de Brusselse gemeente. Hun motto? "Molenbeek is not a hellhole, but a heaven for investors."

In beeld: De gedroomde vakantiewoning, maar dan gewoon thuis Het bouwterrein lag moeilijk, maar voor architect Stéphane Dortu was het vanzelfsprekend: het huis moest in de glooiing van het terrein worden ingebouwd, zodat het onzichtbaar zou zijn vanaf de straat. Een van de gevels is dus volledig blind, maar de andere werd helemaal opengegooid en laat het licht tot diep in de woning binnen, met een quasi onbelemmerd zicht op tuin en omgeving.

In beeld: Renovatie van oude schuur eert oude elementen in modern kader In een dorpje in de omgeving van Doornik kreeg een eeuwenoude hoeve een tweede leven. Oud en nieuw zijn er nauw met elkaar verweven. De ingrijpende renovatie van architect David Autem brengt vervlogen charme en moderne architectuur op één lijn, vanuit originele invalshoeken die van respect getuigen. Het werd een bijzonder inspirerende evenwichtsoefening.