'Realty moet het Davos van het Belgische vastgoed worden'

Mathieu Van Marcke, sinds 2006 topman van het communicatiebureau hooox, heeft vorig jaar de teugels van Realty in handen genomen. De vakbeurs, die dit jaar plaatsvindt op 16 en 17 mei, is op zoek naar een nieuw elan. Vanaf volgend jaar snuift ze de Belgische kustlucht op.

Realty verhuist in 2019 naar Knokke. Is dat nodig om te kunnen overleven?

MATHIEU VAN MARCKE. "Nee. Financieel gaat het heel goed met Realty. Maar toen Eric Everard (eigenaar en CEO van beursorganisator Artexis Easyfairs, nvdr) me vroeg de fakkel in februari 2017 over te nemen, was het actieplan duidelijk. Gregory Olszewski heeft Realty gelanceerd en er in zeven jaar de grootste Belgische vastgoedbijeenkomst van gemaakt. De drie jaren daarna is het langzaam achteruitgegaan. Ik moet voor vernieuwing en een nieuw elan zorgen."

Hoe wilt u dat aanpakken?

VAN MARCKE. "In de eerste plaats is Realty voor mij geen beurs, maar een evenement. Die herpositionering is belangrijk. Er was ook een kwaliteitsprobleem. Realty trok meer en meer leveranciers van diensten en producten aan, waardoor de vastgoedsector zich er niet langer thuis voelde.

"Voor een nieuw elan is het nodig dat we verhuizen. In Brussel vonden we geen geschikte plek, en Knokke is goed bereikbaar en neutraal op taalgebied. Realty verschuift ook naar september. Mei volgde te kort op Mipim (de grote vastgoedbeurs in Cannes, nvdr). Tot slot houden we het volgend jaar op vijftig standen, in de plaats van de 85 dit jaar. Met een wachtlijst. Onze adviesraad zal beslissen wie mag deelnemen, zodat we de interessantste spelers ontvangen."

Een bijeenkomst van vastgoedprofessionals organiseren aan de kust, is dat niet precies hetzelfde als Mipim in Cannes?

VAN MARCKE. "Het is niet onze bedoeling een kleine Mipim te organiseren. Het casino geeft het evenement een exclusiever karakter. We leggen ook stevig de nadruk op die matchmaking tussen politici en vastgoedspelers. Realty moet in zekere zin een klein Belgisch Davos voor de vastgoedwereld worden. We zullen ook werkruimtes aanbieden. En daarnaast zullen we evenementen organiseren. Om het kort samen te vatten: Realty is momenteel te Latijns en onvoldoende Germaans."

Wat bedoelt u daarmee?

VAN MARCKE. "Mipim richt zich hoofdzakelijk op netwerken, terwijl op de Expo Real in München praktisch alleen maar bijeenkomsten zijn. Wij willen de gulden middenweg tussen beide benaderingen vinden. Uiteindelijk lokken we dan wellicht minder bezoekers, maar de kwaliteit zal er aanzienlijk op vooruitgaan."

Is het de laatste kans om de boel te redden?

VAN MARCKE. "Nee. Het is een herpositionering. Er zit geen toekomst meer in klassieke beurzen. De toegangsprijs voor de bezoekers stijgt wel. Voor Realty betaal je 200 euro, voor de Expo Real 1800 euro en voor Mipim 1500 euro. Er is dus een marge. Op termijn moet 50 procent van onze inkomsten uit entreegeld bestaan."

Op hoeveel bezoekers rekent u?

VAN MARCKE. "We noemen in onze communicatie altijd het cijfer van 7000 bezoekers. Dat komt overeen met 4500 unieke bezoekers. Op termijn zouden we een harde kern van 3000 personen moeten overhouden. We gaan ervoor zorgen dat de deelnemers meer tijd ter plekke zullen doorbrengen. Het is de bedoeling dat ze overnachten. In Knokke zijn er 850 bedden. Brugge is niet ver. We willen ook meer buitenlandse investeerders aantrekken."

Wordt 2018 een overgangsjaar?

VAN MARCKE. "In zekere zin. We hebben het evenement teruggebracht naar twee dagen en willen dat de deelnemers een hele dag blijven. Daarom programmeren we de belangrijkste conferenties aan het begin van de dag, sluiten we de woensdag af met een nocturne en de donderdag met een galadiner, met in het bijzonder een conferentie van de Nederlandse architect Thomas Rau, de goeroe van de circulaire economie."