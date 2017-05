Qrf City Retail shopt nu ook in Nederland

De portefeuille van het Belgische beursgenoteerde winkelvastgoedfonds Qrf City Retail rondde eind 2016 de kaap van 250 miljoen euro. CEO Anneleen Desmyter legde toen de volgende milestone op 500 miljoen euro en maakte er geen geheim van dat Qrf City Retail voor die groei ook over de Belgische grens zou kijken. Vandaag maakt Qrf City Retail, een Belgische openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) zijn eerste buitenlandse investering bekend: een portefeuille van vijf premium winkelpanden (waarvan enkele met bovenwoningen) op toplocaties in Nederland. De totale investeringswaarde: ongeveer 28,8 miljoen euro.

De winkelpanden hebben een gezamenlijk oppervlakte van 4370 m² en liggen in Den Bosch, Maastricht, Enschede, Nijmegen en Zwolle. Ze zijn verhuurd aan bekende retailers als America Today, KFC, Mango en Only. Op jaarbasis genereren de panden ruim 1,38 miljoen euro aan huurinkomsten.

Met deze transactie is de Nederlandse markt meteen goed voor een aandeel meer dan 10 % in de vastgoedportefeuille van Qrf City Retail. Anneleen Desmyter bevestigt dat het de bedoeling is om van Nederland een tweede thuismarkt te maken. Omdat het gemakkelijker groeien is in Nederland? Anneleen Desmyter. "Door de Nederlandse markt er bij te nemen vergroot ons speelveld. In België was winkelvastgoed in 2016 goed voor een investeringsvolume van om en bij 1 miljard euro; in Nederland was dat 1,8 miljard euro. We kunnen dus inderdaad vissen in een grote vijver. Maar er spelen ook nog andere voordelen en motieven. De diversificatie van risico's bijvoorbeeld. In de eerste plaats leidt deze overname tot een betere geografische spreiding. Tegelijkertijd biedt de stap naar de Nederlandse mark ook de mogelijkheid om te diversifiëren op exposure naar retailers, want we krijgen meer en andere huurders in onze portefeuille. Ook interessant voor ons is dat in Nederland de handelshuurovereenkomsten een langere looptijd hebben. En tot slot zijn de macro-economische gegevens voor Nederland zeer gunstig vandaag. Nederland kent de sterkte economische groei sinds 2007. Die groei steunt vooral op sterke export en consumptiecijfers, wat ook gunstig is voor de retailmarkt. Het aantal banen in de retail is sterk toegenomen, met 15.000 in 2016. En in het algemeen is de werkloosheid sterk gedaald in Nederland."

Over de recente faillissementen in het Nederlandse retailerskamp, maakt Anneleen Desmyter zich weinig zorgen. "De Nederlandse retailmarkt heeft een enorme correctie achter de rug, dat is juist. Maar de Nederlandse retailers hebben lessen getrokken uit die moeilijke periode. Ze hebben zich vernieuwd met winkelconcepten met veel aandacht voor de gewijzigde wensen van de consument."

Voorlopig zal Qrf City Retail de Nederlandse activiteiten vanuit België sturen. "Maar", zegt Anneleen Desmyter, "het is wel onze ambitie om van zodra onze Nederlandse portefeuille nog wat zwaarder weegt een country manager aan te stellen. Overigens willen we ook in België met een country manager werken ter vervanging van de functie van COO."