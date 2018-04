Prognoses vastgoedmarkt: van een zeepbel is nog geen sprake

De mediaanprijs van de appartementen in Vlaanderen is vorig jaar met 4 procent gestegen en die van woonhuizen met 3 procent. In die laatste categorie was er in het hele land zelfs een stijging met 5 procent. "Die stijging is sterker dan de voorgaande jaren", stelt de KBC-econoom Johan Van Gompel. "We zitten wellicht nog niet in de gevarenzone."

