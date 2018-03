Politici sturen hun kat naar vastgoedbeurs Mipim in Cannes

Met 1400 waren ze, de Belgen die inschreven op de vastgoedbeurs Mipim, die vorige week plaatsvond in Cannes. Waarschijnlijk waren er zelfs meer dan 2000 landgenoten in Cannes. Velen willen geen 1900 euro voor een ticket neertellen en komen gewoon netwerken rond het festivalpaleis.

"Eigenlijk heb ik amper de standen bezocht", erkent Ruth Hautman, commercieel directeur van het aannemingsbedrijf Cordeel.

"Vraag me dus niet wat dit jaar speciaal is. Zien en gezien worden is hier de boodschap. Meer dan anders zijn ook de Vlaamse spelers hier actief. Er zijn dit jaar ook veel onderaannemers aanwezig. Gevelbouwers en vloerspecialisten laten zich hier zien om architecten te charmeren, in de hoop dat zij de algemene aannemers overtuigen voor hen te kiezen. De stemming was super en het gevoel is algemeen dat de Belgische vastgoed- en aannemingsmarkt heropleeft."

'Brexit is een meevaller'

Dat is een wereldwijd fenomeen, signaleert Paul Gheysens. "Er heerst een robuuste sfeer op deze editie van Mipim", zegt ook de CEO van Ghelamco, een vastgoedontwikkelaar met een sterke aanwezigheid in Polen.

"De brexit is een meevaller voor ons. De kantoormarkt in Warschau trekt veel aandacht, omdat de Poolse hoofdstad zich positioneert als een alternatief voor Londen. In elk land kan je vandaag trouwens mooie rendementen halen met een goed team. Internationale investeerders zoeken technologische en bouwkwaliteit in het kantoorsegment. In Brussel is nog veel werk aan de winkel, want de meeste kantoorgebouwen zijn hopeloos verouderd. Iedereen die even rondkijkt in Cannes, beseft dat Brussel achterloopt op de rest van de wereld."

"Op deze editie van Mipim is er veel volk met veel geld voor veel projecten", luidt de samenvatting van de Oudenaardse vastgoedmakelaar en ontwikkelaar Michel Van Welden (Welda, IVA). "Iedereen wil hier dus zijn. De grote vraag is: hoelang blijft dit feest nog duren?"

"Eigenlijk is er te veel geld op de markt", meent Philippe Brantegem, de gedelegeerd bestuurder van de Aalsterse ontwikkelaar Active Belgian Land Investments. "Een van de redenen is dat de banken bang zijn van hun eigen schaduw door MiFID 2 (de Europese richtlijn die strenge regels oplegt bij advies in financiële producten, nvdr)", klinkt het. "Vermogende mensen worden ontraden te investeren in bankproducten. Zij mikken op rendement in vastgoed. Ook zij vinden hun weg naar Mipim."

Peter Adams, gedelegeerd bestuurder van de tuinaannemer en -architect Avantgarden: "Vastgoed zit in de lift, zoveel is duidelijk. Er is meer volk dan ooit op Mipim. Ik hoor dat iedereen het ijzer wil smeden nu het heet is. Het probleem is dat er een dramatisch personeelstekort is in de aannemerij. We vissen allemaal in dezelfde vijver naar talent."

Politici blijven thuis

Tijdens Mipim worden ook architectuurprijzen uitgedeeld. Twee Belgische projecten kregen een Mipim-award voor de beste architectuur in hun niche. Het Brusselse Îlot Sacré van architect DDS, gebouwd door Valens, kreeg de prijs voor het beste woonproject en het Antwerpse havenhuis van Zaha Hadid Architects, gebouwd door Interbuild, werd het beste renovatieproject.

De Antwerpse havenschepen Marc Van Peel (CD&V) was wegens andere buitenlandse verplichtingen niet aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen. Ontslagnemend schepen van Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde (N-VA) was wel in Cannes. De Gentse burgemeester Daniel Termont (sp.a), ooit een trouwe bezoeker, was afwezig, net als de rest van zijn bestuur.

"Er waren erg weinig politici aanwezig op deze editie", zegt de Kortrijkse burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld). "Nochtans is dit een unieke gelegenheid om op te snuiven wat internationaal leeft en om snel contact te leggen met de vastgoedsector. Nergens kan je in zo'n korte tijd zo veel topspelers in het vastgoed ontmoeten."

"De verkiezingen naderen en de politici durven zich niet te laten zien", stelt ook Ruth Hautman (Cordeel) vast. "Dat is een gemiste kans, voor hen en voor de bedrijven. Door de publiek-private samenwerkingsprojecten zijn de overheid en het bedrijfsleven meer dan ooit op elkaar aangewezen. Een beurs als Mipim is een gelegenheid om elkaar in een informele sfeer te ontmoeten."

De term 'informeel ontmoeten' kreeg echter een wat morsig karakter door verhalen over 't Fornuis in Antwerpen en geruchten over belangenvermenging tussen de politiek en vastgoedbonzen.

"Ze zijn nochtans gedoemd samen aan tafel te zitten en dat is aangenamer in Cannes dan in 't Fornuis", lacht Olivier Carrette van UPSI-BVS, de belangenorganisatie van de vastgoedontwikkelaars.

"Het imago van de promotoren als de boeman is echter passé. Uit heel de wereld zakken burgemeesters af naar Cannes om hier investeerders aan te trekken. Vastgoedprofessionals en overheden toetsen af wat mogelijk is. Hier leer je ook van elkaar. Alle financieel directeurs van de wereldspelers in ontwikkeling waren op deze editie aanwezig. Willen de Vlaamse steden wachten tot na de federale verkiezingen om contact met hen te zoeken? Nu massaal veel geld beschikbaar is, is het echt niet het moment voor koudwatervrees."