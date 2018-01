Optimistische Belgen bijzonder actief op de woningmarkt

2016 was al een recordjaar voor de Belgische woningmarkt, maar 2017 was nog beter. De vastgoedindex van de notarissen, die de activiteit op de woningmarkt meet, klokte af op 124,79, een stijging van 0,8 procent in vergelijking met 2016. Vooral in maart, oktober en november gingen veel woningen van de hand. Vlaanderen kende de grootste stijging (+1,1%). In Wallonië bedroeg de klim 0,7 procent. In Brussel was er een heel lichte daling tegenvoer 2016: -0,2 procent.

Als verklaring voor de grote bedrijvigheid op de woningmarkt wijst Bart van Opstal, de woordvoerder van www.notaris.be, op het groeiende optimisme bij de Belgen: "Het aantal nieuwe jobs zit in de lift, het aantal startende ondernemers blijft groeien, bedrijven zijn volop aan het investeren. Uit de recentste cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid blijkt dat de banengroei het grootst is bij 50-plussers, een groep die ook steeds actiever is op de vastgoedmarkt. De lage rentevoeten bleven uiteraard ook in het afgelopen jaar een belangrijke factor."

Hij voegt eraan toe dat vastgoed als investering ook nog altijd de wind in de zeilen heeft, waar ook relatief nieuwe vormen zoals hotelkamers, garageboxen en studentenkoten het goed doen. "Ook de markt van het zorgvastgoed zat duidelijk in de lift, denk maar aan serviceflats en kangoeroewonen", stelt Van Opstal.

Prijsklim houdt aan

De drukte op de woningmarkt ging ook gepaard met prijsstijgingen. In 2017 bedroeg de gemiddelde prijs van een woonhuis in België 240.451 euro, een prijsstijging van 2,5 procent in vergelijking met 2016. In Vlaanderen steeg de prijs van een woonhuis met 2,6 procent van 260.108 euro naar 266.928 euro. Voor de periode 2013-2017 komen de notarissen uit op prijsstijging van 8,6 procent op nationaal niveau.

De gemiddelde prijs van een appartement in België klom in 2017 eveneens met 2,5 procent tot 215.440 euro. In Vlaanderen steeg de prijs van een appartement met 2,3 procent van 215.250 euro naar 220.268 euro.

In 2017 kostte een appartement met twee slaapkamers gemiddeld 28,7 procent of 48.000 euro meer dan een appartement met één slaapkamer. Een appartement met drie slaapkamers kostte gemiddeld dan weer 30,1 procent (65.000 euro) meer dan een met twee slaapkamers. In het afgelopen jaar klokte de prijs van een appartement met één slaapkamer af op 167.512 euro (+4,3%). Voor een appartement met twee slaapkamers bedroeg de gemiddelde prijs 215.652 euro (+2,6%). Voor een appartement met drie slaapkamers was de prijs 280.562 euro (+3,3%).

Woningen hebben in ons land nog altijd het grootste marktaandeel: 73,1 procent van de verkochte wooneenheden. Appartementen nemen 26,9 procent voor hun rekening. In Wallonië halen woningen nog een markttaandeel van 86,3 procent. In Vlaanderen is dat 71,8 procent. In Brussel is dan weer meer 70 procent van de verkochte woongelegenheden een appartement.