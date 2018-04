Op zoek naar een woning? Dit zijn de duurste en goedkoopste gemeenten

De Belgische vastgoedkaart illustreert duidelijk het belang van een centrale ligging en de aantrekkingskracht van de hoofdstad. De volledige top tien van duurste oorden voor woningen wordt ingenomen door gemeenten in en rond Brussel.

Sint-Pieters-Woluwe - vorig jaar de tweede duurste gemeente - springt over Elsene naar de eerste plaats.

De mediaanprijs van een woning bedraagt er 550.000 euro. Ter vergelijking: op nationaal niveau is de mediaanprijs voor woningen 220.000 euro.

De duurste Vlaamse gemeente is dit jaar Kraainem (460.000 euro). Na een forse prijsdaling (- 0 procent tot 415.000 euro) tuimelt Sint-Martens-Latem, vorig jaar nog op de derde plek, dit jaar uit de top tien.

Aan de andere kant van het prijzenspectrum bevestigt Henegouwen als goedkope woningmarkt. In de top tien van goedkoopste gemeenten komen we zeven Henegouwse gemeenten tegen. De allergoedkoopste is dit jaar Quiévrain met een mediaanprijs van 90.000 euro. In Vlaanderen zijn Ronse (149.000 euro) en Menen (150.000 euro) de goedkoopste gemeenten.

Duurste gemeente voor woningen

1. Sint-Pieters-Woluwe 550.000 euro

2. Elsene 537.500 euro

3. Sint-Lambrechts-Woluwe 490.000 euro

4. Etterbeek 471.250 euro

5. Lasne 465.000 euro

6. Kraainem 460.000 euro

7. Wezembeek-Oppem 440.000 euro

8. Watermaal-Bosvoorde 437.750 euro

9. Ukkel 435.000 euro

10. Vorst 430.000 euro

Goedkoopste gemeente voor woningen

1. Quiévrain 90.000 euro

2. Hastière 92.500 euro

3. Farciennes 96.250 euro

4. Burg-Reuland 97.500 euro

5. Viroinval 97.500 euro

6. Colfontaine 100.000 euro

7. Dour 100.000 euro

8. Froidchapelle 100.000 euro

9. Boussu 105.000 euro

10. Quaregnon 105.000 euro