Op zoek naar een woning? Dit zijn de 10 duurste en 10 goedkoopste gemeenten

In 2016 bedroeg de mediaanprijs voor een Belgische woning 210.000 euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de notarissen. Achter die mediaanprijs voor het land schuilen wel grote regionale en lokale prijsverschillen. In Elsene, de duurste gemeente van het land, tonen de statistieken een mediaanprijs van 550.000 euro. De duurste Vlaamse gemeente is Sint-Martens-Latem, met een mediaanprijs van 500.000 euro.

Voor de goedkoopste woningen van het land moet u in Colfontaine in de provincie Henegouwen zijn. Met een mediaanprijs van 86.500 euro is Colfontaine net iets goedkoper dan buur- en festivalgemeente Dour (90.000 euro). Overigens bezetten Henegouwse gemeentende volledige top vijf van goedkoopste gemeenten. Mesen in het zuiden van West-Vlaanderen draagt de titel van goedkoopste Vlaamse woningmarkt (112.000 euro)

Duurste gemeente voor woningen

1. Elsene 555.000 euro

2. Sint-Pieters-Woluwe 530.000 euro

3. Sint-Martens-Latem 500.000 euro

4. Ukkel 470.000 euro

5. Sint-Lambrechts-Woluwe 450.000 euro

6. Wezembeek-Oppem 437.500 euro

7. Etterbeek 435.000 euro

8. Kraainem 429.500 euro

9. Watermaal-Bosvoorde 425.000 euro

10. Sint-Gillis 400.000 euro

Goedkoopste gemeente voor woningen

1. Colfontaine 86.500 euro

2. Dour 90.000 euro

3. Boussu 91.000 euro

4. Farciennes 91.500 euro

5. Quievrain 93.250 euro

6. Quaregnon 95.000 euro

7. Frameries 95.000 euro

8. Doische 97.500 euro

9. Hastiere 99.000 euro

10. Rouvroy 100.000 euro