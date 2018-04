Op zoek naar een appartement? Dit zijn de duurste en goedkoopste gemeenten

Ondanks een kleine prijsdaling (-1 %) blijft Knokke-Heist met een ruime voorsprong de duurste appartementenmarkt van het land. De mediaanprijs voor een appartement bedraagt er 370.000 euro en dat is 60.000 euro meer dan in Waterloo, de tweede gemeente in rangschikking.

Rixensart staat na een prijsopstoot van 19 procent verrassend op de derde plaats. Ook Melle (295.000 euro) op de vierde plaats is een verrassing. Door een tekort aan transacties komt Sint-Martens-Latem niet voor in de ranking.

De ranking van gemeenten met goedkope appartementen is een puur Waalse aangelegenheid.

In negen Waalse gemeenten tonen de prijsstatistieken van de notarissen een mediaanprijs van minder dan 130.000 euro.

Charleroi is met een mediaanprijs van 92.250 euro het allergoedkoopst. In Vlaanderen is Asse (144.000 euro) de goedkoopste appartementenmarkt.

Duurste gemeente voor appartementen

1. Knokke-Heist 370.000 euro

2. Waterloo 310.000 euro

3. Rixensart 297.500 euro

4. Melle 295.000 euro

5. Sint-Pieters-Woluwe 292.500 euro

6. Schilde 279.000 euro

7. Sint-Lambrechts-Woluwe 273.250 euro

8. Nieuwpoort 272.000 euro

9. Elsene 270.000 euro

10. Opwijk 267.705 euro

Goedkoopste gemeente voor appartementen

1. Charleroi 92.250 euro

2. Manage 104.000 euro

3. La Louvière 115.000 euro

4. Châtelet 120.250 euro

5. Thuin 120.754 euro

6. Courcelles 121.000 euro

7. Grâce-Hollogne 121.492 euro

8. Zinnik 126.500 euro

9. Verviers 129.500 euro

10. Fléron 130.000 euro