Op zoek naar bouwgrond? Dit zijn de 10 duurste en 10 goedkoopste gemeenten

Dat de vastgoeddynamiek in de drie gewesten van ons land sterk uiteenloopt, komt scherp tot uiting in de prijsstatistieken voor bouwgrond. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt de mediaanprijs voor een vierkante meter bouwgrond nu 568 euro. In het sterk verstedelijkte Vlaanderen ligt de mediaanprijs al een stuk lager op 200 euro. In Wallonië is dat nog amper 64 euro.

Het zal dan ook niet verbazen de top tien van goedkoopste gemeenten voor bouwgrond volledig Waals kleurt. Voor spotgoedkope bouwgrond moet u in Wellin zijn, een gemeente in de provincie Luxemburg dicht bij de bekendere (toeristische) gemeenten Han-sur-Lesse en Rochefort. De Notarissen berekenden de mediaanprijs voor bouwgrond in Wellin op 18 euro per vierkante meter.

Aan de andere kant van het prijsspectrum domineren Brusselse gemeenten de ranglijst, met Watermaal-Bosvoorde als uitschieter (1095 euro/m2). Kraainem in Vlaams-Brabant is de duurste Vlaamse gemeente (493 euro/m2).

Gemeenten met goedkoopste bouwgrond (België)

1. Wellin 18 euro/m2

2. Sainte-Ode 20 euro/m2

3. Manhay 20 euro/m2

4. Quievrain 21 euro/m2

5. Tenneville 21 euro/m2

Gemeenten met goedkoopste bouwgrond (Vlaanderen)

1. Geetbets 105 euro/m2

2. Geraardsbergen 106 euro/m2

3. Sint-Truiden 107 euro/m2

4. Tongeren 107 euro/m2

5. Tremelo 111 euro/m2

Gemeenten met duurste bouwgrond (België)

1. Watermaal-Bosvoorde 1079 euro/m2

2. Sint-Jans-Molenbeek 940 euro/m2

3. Evere 714 euro/m2

4. Anderlecht 616 euro/m2

5. Jette 603 euro/m2

6. Ukkel 580 euro/m2

7. Kraainem 493 euro/m2

8. Knokke-Heist 479 euro/m2

9. Mortsel 438 euro/m2

10. Holsbeek 427 euro/m2