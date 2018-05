Ook notarisfederatie lanceert website voor openbare verkoop

Om een huis te kopen dat openbaar te koop wordt aangeboden, moet je vanaf deze maand niet langer opstaan uit je luie zetel. Dat kan gewoon online. Op het platform Biddit.be kan je inloggen met je eID-kaart of met de app Itsme. Momenteel staan op de site een dertigtal huizen, appartementen en gronden. De eerste biedingen beginnen in juni.

Bieden kan manueel of automatisch tot aan een vooraf ingesteld maximumbedrag, maar een bod is wel bindend. Elk bod dat wordt uitgebracht, is zichtbaar voor iedereen. De biedperiode duurt acht dagen, legt de federatie uit in een perscommuniqué.

Tussen de publicatie van een vastgoedaanbieding en het afsluiten van de biedingen zitten gemiddeld zo'n zes weken. Voldoende tijd dus om de locatie te bezoeken, benadrukt Fednot. 'Bij de online verkoop kan je in een paar weken tijd eigenaar worden van een woning', zegt Fednot-voorzitter Erik Van Tricht. 'Een pak sneller dan bij een klassieke verkoop, waar er drie à vier maanden zitten tussen de verkoopovereenkomst en de akte. Bij de online verkoop zal de notaris immers alle controles vooraf hebben afgerond, zodat je als koper én als verkoper meteen weet waar je aan toe bent.'

Concurrentie

Maandag werd ook al Vendomi gelanceerd, een start-up die de concurrentie aangaat met het platform van de notarisfederatie. Notarissen kunnen een goed dat te koop is met alle nodige informatie op de website van Vendomi zetten. Eerst wordt de verkoop aangekondigd, waarna geïnteresseerden het onroerend goed kunnen bezoeken. Vervolgens begint het bieden. De notaris bepaalt in overleg met de koper de biedtermijn. Dat kan één dag zijn, twee maanden of zelfs langer. De notaris volgt de biedprocedure online op, kan ingrijpen waar nodig en op het einde nodigt hij de hoogste bieder uit op zijn kantoor om de verkoop te finaliseren.

Op dit moment staan op Vendomi nog maar twee aankondigingen van bouwgrond in Borgloon die openbaar verkocht wordt. De eerste verkoop start op 10 mei, de tweede op 1 juni.