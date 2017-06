'Nationale Bank maakt merkwaardige bocht door versoepeling woonleningen'

Van Nieuwerburgh bestudeerde uitgebreid de vastgoedcrisis in de Verenigde Staten, die de financiële wereld in 2008 lamlegde. Maar hij verleende ook jarenlang advies aan de Nationale Bank over de huizenmarkt in België.

"De huizenprijzen in België stijgen al 40 jaar, en we hebben het idee dat dit wel zal blijven duren. Natuurlijk is dat niet zo." Hij stelt vast dat Belgische banken best wel veel risicovolle leningen op de balans hebben staan. Daarom is hij verrast door het feit dat de Nationale Bank Vlaams minister Bart Tommelein tegemoet kwam voor zijn pleidooi om woonleningen te versoepelen voor mensen die meer dan 80 procent van de aankoopwaarde willen lenen.

Nu zijn die leningen duurder, omdat de banken hiervoor een grotere kapitaalbuffer moeten aanleggen. Een verzekering tegen wanbetaling zou deze strengere kapitaalbuffer kunnen vervangen, liet Tommelein onlangs optekenen.

Maar intussen laat het KB op die nieuwe maatregel voor de toezichthouder - de Nationale Bank - nog steeds op zich wachten. Niet alle politieke partijen zitten namelijk op dezelfde golflengte. Voor Van Nieuwerburgh zou zo'n maatregel allerminst verstandig zijn, en hij begrijpt ook niet dat de Nationale Bank haar beleid nu zou omgooien.

"De Nationale Bank is een paar jaar geleden veel strenger geworden en dit gaat in de omgekeerde richting. Natuurlijk is een woning verwerven een problematiek die veel mensen aanspreekt. Politici spelen hier graag op in. Maar wat ze er niet bij vertellen is dat dit de prijzen van de huizen hoger jaagt. Merkwaardig dus dat de Nationale Bank dit voorstelt. Belgische banken houden trouwens nog altijd nog geen grote kapitaalbuffers aan voor de risico's die ze nemen. En heel wat hypotheken zijn behoorlijk risicovol. Zo is het risicogewicht van een woonlening voor een bank in de VS 50 procent, in België spreken we over 15 procent."